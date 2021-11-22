В стране и мире В Махачкале произошел взрыв газа в частном доме Алексей Курильченко В результате взрыва и последовавшего возгорания пострадало четыре человека. © Видео: Вконтакте, Мой Дербент 24 © Фото: Вконтакте, Мой Дербент 24 Читайте нас на: В Махачкале в частном двухэтажном доме произошел взрыв бытового газа, который привел к возгоранию. Сообщается о четырех пострадавших. На видео, опубликованном в соцсетях, видно, что часть строения обрушилась из-за взрыва, обломки продолжают полыхать. На место прибыли экстренные службы, ведется поиск людей под обломками. Ранее взрыв газа произошел в жилом девятиэтажном доме в Симферополе. Как сообщили в МЧС, был поврежден фасад здания, выбито несколько окон. В результате взрыва никто не пострадал. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика