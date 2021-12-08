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ГИБДД Москвы опубликовала новогоднюю памятку со штрафами для водителей

Марина Крижановская
20:08 08.12.2021
ГИБДД обращает внимание водителей на штрафные санкции и призывает сохранять бдительность во время новогодних праздников.
ГИБДД Москвы опубликовала новогоднюю памятку со штрафами для водителей
© Фото: Konstantin Kokoshkin Global Look Press
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Государственная инспекция безопасности дорожного движения города Москвы опубликовала памятку для водителей. Памятка призывает водителей быть более бдительными в период новогодних праздничных дней. Об этом сообщает Telegram-канал «Госавтоинспекция Москвы».

Так, штраф в 30 тыс. рублей или лишение права на управление автомобилем на срок от полутора до двух лет грозит водителям, управляющим автомобилем в нетрезвом состоянии или отказавшимся пройти медицинское освидетельствование. Аналогичное наказание грозит лицу, решившему передать право управления своим автомобилем другому лицу в нетрезвом состоянии.

За управление автомобилем в отсутствие водительского удостоверения на право управления транспортным средством, находясь при этом в состоянии опьянения водитель может получить административный арест на срок от 10 до 15 суток и штраф размером 30 тыс. рублей.

ГИБДД вновь призывает водителей задуматься, что, управляя транспортным средством в состоянии опьянения, можно лишить жизни как себя, так и других.

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