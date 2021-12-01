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Броня и скорострельность: в ЦВО сформирована первая штатная рота на «Терминаторах»

11:59 01.12.2021
В стартовавшем сегодня новом учебном году экипажи «Терминаторов» поучаствуют в более чем трех десятках тактических учениях различного уровня. 
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России
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Центральный военный округ сформировал первое в Вооруженных силах России подразделение, вооруженное боевыми машинами поддержки танков «Терминатор». Ранее создание этой роты анонсировал командующий войсками ЦВО Александр Лапин.

Оно находится в составе одного из полков Уральской танковой дивизии, дислоцирующейся под Челябинском. В роте имеется девять «Терминаторов» - ранее они успешно прошли опытную эксплуатацию и были успешно освоены военнослужащими. 

В стартовавшем сегодня новом учебном году экипажи боевых машин поддержки танков поучаствуют более чем в трех десятках тактических учениях различного уровня. 

БМПТ «Терминатор» предназначена для ведения маневренных боевых действий в составе танковых и мотострелковых подразделений в качестве многоцелевого боевого средства в условиях применения ядерного оружия и других видов оружия массового поражения.

Машина сочетает в своем функционале возможности танка, боевой машины пехоты и создана в первую очередь для противодействия живой силе противника, которая представляет опасность для бронетехники.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Сергей Александров

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