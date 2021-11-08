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Танковая дивизия на Урале получит на вооружение девять БМПТ «Терминатор»

Андрей Аркадьев
13:08 08.11.2021
Также будут исследованы возможности роты БМПТ для мотострелкового полка, отметил командующий войсками ЦВО Александр Лапин.
Танковая дивизия на Урале получит на вооружение девять БМПТ «Терминатор»
© Фото: Минобороны России
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Первые девять боевых машин поддержки танков (БМПТ) «Терминатор» войдут в состав 90-й гвардейской танковой дивизии Центрального военного округа (ЦВО), подразделения которой дислоцируются в Свердловской и Челябинской областях, до 1 декабря этого года по итогам успешных испытаний. Об этом сообщил журналистам командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин.

«Роту БМПТ из девяти боевых машин мы сейчас вводим в штат до конца этого года, до 1 декабря, решением министра обороны и указанием начальника Генерального штаба в один из танковых полков 90-й танковой дивизии», - сказал он на церемонии вручения наград победителям окружного этапа фестиваля прессы «Центральный Медиа-Ас - 2021».

Генерал-полковник назвал БМПТ «Терминатор» очень эффективной машиной и отметил, что равных ей по огневой мощности по такому классу нет. Он добавил, что в июне пройдут масштабные исследовательские учения, в ходе которых будут более детально изучены возможности применения батальона БМПТ.

БМПТ «Терминатор» предназначена для ведения маневренных боевых действий в составе танковых и мотострелковых подразделений в качестве многоцелевого боевого средства в условиях применения ядерного оружия и других видов оружия массового поражения.

Машина сочетает в своем функционале возможности танка, боевой машины пехоты и создана в первую очередь для противодействия живой силе противника, которая представляет опасность для бронетехники.

«Терминатор» действует в танковых порядках, однако  может быть и полноценной боевой единицей.

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