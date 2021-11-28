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«Сила, мощь, защита»: начальник ГУ военной полиции РФ о работе на Голанских высотах

Егор Левин
10:25 28.11.2021
С 1974 года посты на Голанах контролировало ООН, но его постепенно вытеснили боевики, который, в свою очередь, в 2018 году нейтрализовала российская армия.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Голанские высоты - один из самых сложных и опасных регионов Сирии. И именно в нем свое постоянное дежурство ведет российская военная полиция. Война с террористами в Сирии идет с весны 2011 года. Напряжение на Голанских высотах длится почти полвека, и сейчас там расположен пост №1 военной полиции.

В 1974 году заключен договор между Сирией и Израилем. Со стороны Сирии проведена линия «Браво», со стороны, соответственно, Израиля - линия «Альфа». Между ними - зона разъединения, где ни одна из сторон не имеет права нахождения.

С того самого года посты на Голанских высотах контролировали войска ООН, но их постепенно вытеснили оттуда боевики. С 2012 года они хозяйничали в регионе, но в 2018-м сюда пришла российская армия.

Начальник Главного управления военной полиции Минобороны, генерал-полковник Сергей Кураленко рассказал программе «Военная приемка» на телеканале «Звезда», что после разгрома террористов создались условия, когда необходимо было восстановить миссию ООН. Эту задачу выполняли Вооруженные силы Сирии с помощью ВКС РФ.

«Особенность демилитаризованных Голанских высот в том, что ни одно государство мира не имеет права находиться в этой зоне, кроме сил ООН. Поэтому было принято решение выполнять задачи на Голанских высотах именно силами военной полиции», - рассказал он.

Так на горизонте Голанских высот появился единственный флаг на всей этой территории - российский.

«Люди не гибнут сегодня в районе Голанских высот. Поэтому люди видят, что, если есть российский флаг, значит, в этом районе покой, есть защита. В этом, наверное, и есть символ российского флага - сила, мощь, государственность, защита населения», - сказал генерал-полковник.

Рядом с российскими позициями - кратер древнего вулкана. «Красные береты» шутят, что и за ним присматривают. За ним и за его соседом - старичком Т-34.

Смотрите новый выпуск программы «Военная приемка. Военная полиция. 10 лет» на сайте телеканала, в приложении SMART.TV и на канале в Youtube. В этом году армейские правоохранители отмечают юбилей. Сегодня военная полиция - это военные комендатуры, военные автомобильные инспекции, органы дознания и отдельные специальные подразделения.

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