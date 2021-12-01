Министр иностранных дел Британии проехалась на танке в Эстонии

Глава Министерства иностранных дел Соединенного Королевства Элизабет Трасс проехалась на танке в ходе визита в Эстонию. Соответствующие кадры были опубликованы на странице внешнеполитического ведомства в Facebook.

На некоторых фото видно, что министр в сопровождении военнослужащего едет на танке по заснеженному полигону. Как сообщается на сайте МИД страны, после этого она провела встречу с контингентом британских войск, а затем отправилась на совещание министров иностранных дел стран НАТО.

Ранее в Службе внешней разведки РФ заявили, что в Соединенных Штатах и Великобритании «раздувают истерию» вокруг ситуации на Украине, чтобы обвинить Россию во всех проблемах. Кроме того, в СВР подчеркнули, что именно украинские власти провоцируют напряженность в Донбассе.