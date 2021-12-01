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Агутин раскрыл подробности состояния Градского незадолго до смерти

Анна Назайкина
10:14 01.12.2021
Церемония прощания с артистом началась в 10 утра в театре «Градский Холл» в Москве.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Anatoly Lomokhov, GlobalLookPress
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На съемках последнего эпизода шоу «Голос» народный артист России Александр Градский испытывал дискомфорт во время ходьбы, рассказал заслуженный артист РФ Леонид Агутин.

«Я говорю: "Александр Борисыч, что с ногами?"», - поделился Агутин воспоминаниями в эфире «Первого канала».

Градский, отвечая на вопрос певца, заявил, что ему не хватает времени между съемками на то, чтобы начать заниматься своим здоровьем. Кроме того, Агутин добавил: артист волновался, что случайно получит травму во время тренировок и «всех подведет».

«Он был в оптимистичном настроении. Я даже успокоился сразу», - добавил Агутин.

Александр Градский скончался в воскресенье, 28 ноября, на 73-ем году жизни. Причиной смерти артиста, как сообщалось, стал инфаркт головного мозга.

Впоследствии стало известно, что президент России Владимир Путин направил телеграмму родным и близким Александра Градского, где выразил глубокие соболезнования в связи со смертью известного певца и композитора. Глава государства назвал его бесконечно ярким, талантливым и неординарным человеком.

Траурная церемония прощания с артистом проходит сегодня в театре «Градский холл» в Москве. В 13:30 начнутся похороны Градского на Ваганьковском кладбище.

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