Агутин раскрыл подробности состояния Градского незадолго до смерти

На съемках последнего эпизода шоу «Голос» народный артист России Александр Градский испытывал дискомфорт во время ходьбы, рассказал заслуженный артист РФ Леонид Агутин.

«Я говорю: "Александр Борисыч, что с ногами?"», - поделился Агутин воспоминаниями в эфире «Первого канала».

Градский, отвечая на вопрос певца, заявил, что ему не хватает времени между съемками на то, чтобы начать заниматься своим здоровьем. Кроме того, Агутин добавил: артист волновался, что случайно получит травму во время тренировок и «всех подведет».

«Он был в оптимистичном настроении. Я даже успокоился сразу», - добавил Агутин.

Александр Градский скончался в воскресенье, 28 ноября, на 73-ем году жизни. Причиной смерти артиста, как сообщалось, стал инфаркт головного мозга.

Впоследствии стало известно, что президент России Владимир Путин направил телеграмму родным и близким Александра Градского, где выразил глубокие соболезнования в связи со смертью известного певца и композитора. Глава государства назвал его бесконечно ярким, талантливым и неординарным человеком.

Траурная церемония прощания с артистом проходит сегодня в театре «Градский холл» в Москве. В 13:30 начнутся похороны Градского на Ваганьковском кладбище.