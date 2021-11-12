Трех новосибирцев задержали по подозрению в незаконном обороте оружия
В квартирах подозреваемых обнаружены и изъяты кустарно изготовленный пистолет, гладкоствольные ружья, сотни боеприпасов.
© Видео: ГУ МВД РФ © Фото: ГУ МВД РФ
Трех жителей Новосибирска в возрасте 28, 29 и 34 лет задержали по подозрению в незаконном обороте огнестрельного оружия и боеприпасов. Об этом сообщили в ГУ МВД РФ.
«В мастерской, расположенной в одном из гаражных боксов Октябрьского района, а также в квартирах подозреваемых обнаружены и изъяты кустарно изготовленный пистолет, гладкоствольные ружья, сотни боеприпасов. По заключению экспертов криминалистического центра ГУ МВД России по Новосибирской области, изъятое оружие относится к категории огнестрельного и пригодно для стрельбы боевыми патронам», - говорится в сообщении.
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