В стране и мире Трех новосибирцев задержали по подозрению в незаконном обороте оружия Кира Карон В квартирах подозреваемых обнаружены и изъяты кустарно изготовленный пистолет, гладкоствольные ружья, сотни боеприпасов. © Видео: ГУ МВД РФ © Фото: ГУ МВД РФ Читайте нас на: Трех жителей Новосибирска в возрасте 28, 29 и 34 лет задержали по подозрению в незаконном обороте огнестрельного оружия и боеприпасов. Об этом сообщили в ГУ МВД РФ. «В мастерской, расположенной в одном из гаражных боксов Октябрьского района, а также в квартирах подозреваемых обнаружены и изъяты кустарно изготовленный пистолет, гладкоствольные ружья, сотни боеприпасов. По заключению экспертов криминалистического центра ГУ МВД России по Новосибирской области, изъятое оружие относится к категории огнестрельного и пригодно для стрельбы боевыми патронам», - говорится в сообщении. © ГУ МВД РФ Отмечается, что возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1,2 ст. 222 УК РФ. © ГУ МВД РФ Ранее сотрудники ФСБ и СК РФ пресекли в Ярославской области нелегальное производство табачной продукции. Отмечается, что установлены факты реализации немаркированной табачной продукции с мая 2020 года по июль 2021 года на сумму свыше 100 миллионов рублей. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика