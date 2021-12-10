В Орске и Подмосковье задержаны предполагаемый лидер и участник преступной группы

На территории Московской области произведено задержание троих подозреваемых, в том числе предполагаемого лидера организованной преступной группы. При обыске в его жилище обнаружено запрещенное к свободному обороту автоматическое огнестрельное оружие.

По данным СУ СК России по Оренбургской области, подозреваемый в период c 2004 года по 2008 год сформировал прямой умысел на организацию убийств ряда криминальных авторитетов Восточного Оренбуржья.

Отмечается, что в настоящее время подозреваемые задержаны. В ближайшее время будут предъявлены обвинения. Расследование продолжается.

Ранее Следственный комитет России по Пензенской области возбудил уголовное дело по факту похищения и незаконного лишения свободы нескольких человек. В результате совместного проведения оперативно-разыскных мероприятий задержаны участники организованной группы.