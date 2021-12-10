Число жертв ДТП с грузовиком в Мексике увеличилось до 53

На юго-востоке Мексики по меньшей мере 53 человека погибли и 58 получили ранения в результате аварии грузовика, который, перевозивил мигрантов.

«В результате опрокидывания трейлера, перевозившего мигрантов, в городе Тустла-Гутьеррес, штат Чиапас, по меньшей мере 53 человека погибли и 58 получили ранения», - передает ABCnews.

Соболезнования в связи с инцидентом, в котором пострадали мигранты из Центральной Америки, выразили президенты Мексики и Гватемалы. Власти двух стран обещали оказать содействие в возвращении на родину пострадавших и тел погибших.

Ранее СМИ сообщали о 49 погибших в результате опрокидывания грузовика с прицепом с мигрантами в штате Чьяпас на юго-востоке Мексики. Согласно сообщениям прессы, грузовик врезался в подпорную стену и перевернулся.