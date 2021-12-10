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В Мексике 49 человек погибли в результате опрокидывания грузовика с мигрантами

Кира Тило
04:17 10.12.2021
По данным прессы, пострадали около 40-60 человек.
В Мексике 49 человек погибли в результате опрокидывания грузовика с мигрантами
© Фото: Vanguardia Xinhua Globallookpress
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СМИ сообщают о 49 погибших в результате опрокидывания грузовика с прицепом с мигрантами в штате Чьяпас на юго-востоке Мексики. По различным данным, еще около 40-60 человек пострадали. Согласно сообщениям прессы, грузовик врезался в подпорную стену и перевернулся.

«Грузовик с десятками мигрантов перевернулся в штате Чьяпас. По данным властей штата, из общего числа раненых трое находятся в тяжелом состоянии», - передает радиостанция Noticias MVS.

Губернатор штата выразил соболезнования семьям погибших и сообщил, что дал указания помочь пострадавшим.

«Выражаю соболезнования в связи с трагедией на трассе в Чьяпасе. Я поручил оказать своевременную помощь и поддержку пострадавшим», - написал губернатор в своем Twitter.

Местные СМИ пишут о том, что в грузовике находилось около 200 мигрантов, а его водитель сбежал с места происшествия.

«Речь идет об опрокидывании грузовика, в котором находилось около 200 мигрантов. Власти подтвердили, что 49 человек погибли и еще 40 получили ранения, в том числе сбежавший водитель», - пишет издание Tabasco HOY.

Региональная спасательная служба подтвердила гибель 49 человек и сообщила, что по предварительным данным ранено 58 человек.

«Предварительно зарегистрировано 58 пострадавших, им оказали медицинскую помощь на месте или перевели в столичные больницы. Сообщается о 49 погибших», -  цитирует сообщение спасателей РИА Новости.

В то же время министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард также выразил соболезнования и сообщил, что он поддерживает связь с властями штата.

«Серьезная авария в Чьяпасе с жертвами граждан других стран. Поддерживаю связь с правительством штата и гражданской защитой. Мы поддерживаем контакты с министерствами иностранных дел пострадавших стран», - написал Марсело в Twitter.

На место трагедии, согласно сообщениям прессы, прибыли сотрудники МЧС и волонтеры, которые оказали первую помощь раненым.

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