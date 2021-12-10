В стране и мире Bloomberg: союзники США испугались переговоров Байдена с Россией по НАТО Кира Карон Ряд стран счел готовность американского лидера к диалогу дипломатической уступкой. © Фото: Stock, iface to face, Globallookpress Читайте нас на: В США союзники по Североатлантическому альянсу испугались и отрицательно оценили решение американского президента Джо Байдена провести переговоры с Россией по НАТО. Отмечается, что власти одной из стран, входящих в Альянс, хотели выяснить на какие темы планирует вести диалог Байден. «Другой дипломат дал более конкретные данные. По его словам, на восточном фланге НАТО нервничают: страны там в прошлом подчинялись СССР, а теперь они сталкиваются с агрессивной Россией. Эти страны хотят знать, какие именно уступки по итогам консультаций с Россией возможны», - пишет Bloomberg. Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что МИД РФ приступил к проработке решений по итогам разговора президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена. Напомним, что переговоры прошли 7 декабря. Президент России общался со своим американским коллегой из своей резиденции в Сочи. Президенты обсудили широкий круг вопросов, в том числе напряженность вокруг Украины и отношения России и НАТО. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика