Массовое ДТП с участием пяти машин произошло в Твери

Серьезное ДТП с участием нескольких автомобилей произошло на Южном мосту в Твери около полуночи. Видео с места происшествия есть в Сети.

Отмечается, что участниками ДТП стали автомобили ВАЗ, Lada Priora и две иномарки - KIA Rio и Kia Spectra. Еще одним участником ДТП стал грузовик, марка уточняется.

На кадрах видно, что больше всего пострадал автомобиль «Приора». У машины разбита вся передняя часть кузова. Одна из машин KIA вылетела на обочину моста, едва не попав на пешеходную дорожку. В ДТП есть пострадавшие, дальнейшая информация уточняется.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что депутат Мособлдумы Эвклид Зафиров погиб в ДТП в Подмосковье. Сообщается, что он со своим другом якобы столкнулись с грузовиком на трассе М5 Урал.