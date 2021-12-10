СМИ сообщили о гибели депутата Мособлдумы Зафирова в ДТП в Подмосковье
По данным прессы, Зафиров попал в смертельную аварию со своим другом.
© Фото: mosoblduma.ru
В СМИ появилась информация о том, что депутат Мособлдумы Эвклид Зафиров погиб в ДТП а Подмосковье. Сообщается, что он со своим другом якобы столкнулись с грузовиком на трассе М5 Урал.
«Он и его друг ехали в Toyota Camry под Раменками и столкнулись с фурой Renault на 65 километре трассы М5 Урал», - передает Telegram-канал Mash.
Отмечается, что полиция устанавливает обстоятельства трагедии.