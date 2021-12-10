В стране и мире СМИ сообщили о гибели депутата Мособлдумы Зафирова в ДТП в Подмосковье Кира Тило По данным прессы, Зафиров попал в смертельную аварию со своим другом. © Фото: mosoblduma.ru Читайте нас на: В СМИ появилась информация о том, что депутат Мособлдумы Эвклид Зафиров погиб в ДТП а Подмосковье. Сообщается, что он со своим другом якобы столкнулись с грузовиком на трассе М5 Урал. «Он и его друг ехали в Toyota Camry под Раменками и столкнулись с фурой Renault на 65 километре трассы М5 Урал», - передает Telegram-канал Mash. Отмечается, что полиция устанавливает обстоятельства трагедии. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика