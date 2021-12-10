Названы отличия течения COVID-19 при «омикроне»

Заместитель директора по клинической работе московского НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова заявила, что заболевшие омикрон-штаммом COVID-19 почти не жалуются на потерю обоняния и нарушение вкуса.

По словам эксперта, пока чаще регистрируются легкие и средне-тяжелые формы заболевания. Симптоматика у заболевших новым штаммом, как отметила Руженцова, развивается гораздо быстрее, пишет РИА Новости.

Ранее стало известно, что на территории России не требуется вводить дополнительные ограничения из-за появления нового штамма коронавируса - «омикрон». Такое мнение выразил глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов, отметив, что закрывать границы страны также не нужно.

Он указал, что уже введенных мер по предотвращению распространения нового варианта заболевания, на его взгляд, достаточно.