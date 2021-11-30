До 34 метров в секунду: синоптики предупредили о мощном урагане в Крыму

Ураган с порывами ветра до 30-34 м/с прогнозируется в Крыму и Тамани в ночь на 1 декабря. Кроме того, в отдельных районах ожидается выпадение половины месячной нормы осадков, предупредил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В ночь на 1 декабря по южному и восточному побережью полуострова местами ожидается ветер ураганной силы. Особенно опасно будет в Керчи, где около 03:00 порывы ветра могут достигать 30 м/с, в н. п. Опасное - 32 м/с, в Феодосии и Коктебеле - 27 м/с. В Евпатории и Бахчисарае - 23 м/с, Симферополе - 20 м/с», - приводит ТАСС слова Тишковца.

Ливни местами будут переходить в снег, уточнил он и еще раз призвал жителей Крыма к осторожности. Неспокойно этой ночью будет и в столичном регионе. Ранее в МЧС опубликовали экстренное предупреждение об ухудшении погоды. Водителей и пешеходов попросили проявлять осторожность и без лишней необходимости не появляться на улице.