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Три дивизионных комплекта «Панцирь-С» поступят в ВКС РФ до конца года

04:50 10.12.2021
Оснащение радиотехнических войск в 2021 году пополнилось более чем 20 образцами вооружения.
Три дивизионных комплекта «Панцирь-С» поступят в ВКС РФ до конца года
© Фото: Минобороны России
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До конца 2021 года в Воздушно-космических силах Российской Федерации ожидают поступления трех дивизионных комплектов зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С». Об этом сообщил командующий войсками противовоздушной и противоракетной обороны - заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами генерал-лейтенант Андрей Демин.

«В этом году в войска противовоздушной и противоракетной обороны из предприятий промышленности поставлены два полковых комплекта зенитной ракетной системы С-400 и первая зенитная ракетная система с повышенными боевыми возможностями - С-350, а также более 600 зенитных управляемых ракет различного типа», - указал он.

Демин также отметил, что в текущем году оснащение радиотехнических войск пополнилось более чем 20 образцами вооружения, которые имеют способность обнаруживать все возможные виды воздушных объектов. Новое вооружение, по сведениям генерал-лейтенанта, может отслеживать в том числе гиперзвуковые объекты и объекты, выполненные по технологии «Стелс».

Радиолокационные комплексы и станции боевого и дежурного режима, как обозначил командующий, могут в одно и то же время засекать свыше 200 воздушных объектов различных классов, таких как вертолеты, самолеты, ракеты и беспилотники. Обнаружение производится как на малых и средних, так и на больших высотах (до сотни километров), а также  на дальностях до 1200 километров.

«Среди них новейшие, не имеющие зарубежных аналогов радиолокационные комплексы боевого режима ряда "Небо", радиолокационные станции средних и больших высот "Гамма-ДМ", маловысотные радары ряда "Подлет-М", "Каста-ВМ". Кроме того, постоянно идет разработка перспективных РЛС», - уточнил Демин в интервью газете «Независимое военное обозрение».

Он заключил, что реализация поставленных перед частями и подразделениями ПВО России задач прямым образом зависит от своевременного обнаружения и устойчивого сопровождения средств воздушно-космического нападения противника, радиолокационной информации и иных факторов подобного рода.

Ранее пресса США включила самоходный комплекс «Панцирь-С1» в список самого мощного вооружения российской армии. Мобильная ракетная установка, оснащенная 12 управляемыми ракетами класса «земля-воздух» и двумя 30-миллиметровыми пушками, которая способна поражать приближающиеся баллистические и крылатые ракеты и высокоточные боеприпасы, заняла третье место в американском топе.

Материал подготовили Анна Берестовая и Николай Баранов

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