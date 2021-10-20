В США перечислили пять самых опасных боевых систем и комплексов России

Американское издание 19fortyfive перечислило пятерку самых грозных российских боевых систем и комплексов. Среди них - подводный беспилотник, два зенитных комплекса, ударный вертолет и баллистическая ракета.

Открывает пятерку стратегический подводный беспилотник «Посейдон». Снабженный атомным двигателем и термоядерной боеголовкой, он способен двигаться на глубине медленно и тихо, что затрудняет его обнаружение. Размер торпеды в материале сравнили в габаритами автобуса.

Кроме того, в тексте публикации были отмечены характеристики зенитной системы С-400 «Триумф», которая предназначена для перехвата разнообразных летательных аппаратов.

«Система является особенно мощной. Она может не только уничтожать пилотируемые самолеты противника и некоторые дроны, но также может использоваться против крылатых и баллистических ракет на расстоянии», - говорится в материале.

Третьим в списке самого мощного оружия оказался самоходный комплекс «Панцирь-С1». Было отмечено, что на этой мобильной ракетной установке, имеющей зенитное орудие, размещено 12 управляемых ракет класса «земля-воздух» и две 30-миллиметровые пушки. Кроме самолетов, «Панцирь» способен поражать приближающиеся баллистические и крылатые ракеты и высокоточные боеприпасы.

Также в материале был упомянут ударный вертолет Ми-28НМ «Ночной охотник», который способен действовать при любых метеорологических и климатических условиях.

«Новые сенсоры позволяют ему летать и атаковать ночью. Новомодный радар обеспечивает обзор на 360 градусов вместе с радиолокационным изображением земли... ”Суперохотник” вооружен до зубов. У него есть 30-мм пушка, противотанковые ракеты “Атака” и неуправляемые ракеты», - отмечает издание.

Завершает пятерку самых мощных, по мнению издания, российских боевых орудий межконтинентальная баллистическая ракета «Ярс». Автор текста обращает внимание на то, что его дорожно-мобильный вариант трудно обнаружить, а подготовка ракеты к запуску занимает всего несколько минут.