Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Россия возобновила авиасообщение с пятью странами

Роман Захаров
00:35 01.12.2021
Также РФ с 1 декабря увеличивает количество авиарейсов с Киргизией, Вьетнамом, Италией, Казахстаном, Азербайджаном.
Россия возобновила авиасообщение с пятью странами
© Фото: pixabay
Читайте нас на:

Россия со среды, 1 декабря, возобновляет авиасообщение с Бангладеш, Бразилией, Монголией, Коста-Рикой и Аргентиной. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Так, по данным оперштаба, с 1 декабря на взаимной основе возобновляется регулярное авиасообщение со следующими странами: с Бангладеш по маршруту Москва - Дакка (два рейса в неделю); с Монголией по маршрутам Москва - Улан-Батор (три рейса в неделю), Улан-Удэ - Улан-Батор (один рейс в неделю), Иркутск - Улан-Батор и Красноярск - Улан-Батор (по одному рейсу в неделю).

Помимо этого, возобновляется авиационное сообщение с Бразилией по маршруту Москва - Рио-де-Жанейро (два рейса в неделю); с Коста-Рикой по маршруту Москва - Сан-Хосе (два рейса в неделю); с Аргентиной по маршруту Москва - Буэнос-Айрес (два рейса в неделю).

Также наша страна с 1 декабря увеличивает количество авиарейсов с Киргизией, Вьетнамом, Италией, Казахстаном, Азербайджаном.

Итальянское направление расширяется за счет полетов по маршруту Жуковский - Рим с частотой два рейса в неделю.

Число регулярных рейсов в Азербайджан по маршруту Москва - Баку вырастет до 14 в неделю. Из других аэропортов России, откуда возобновлены международные полеты, можно будет выполнять рейсы в Баку до двух раз в неделю на каждом маршруте.

Перелеты из Москвы в Хошимин и Нячанг будут осуществляться с частотой два раза в неделю на каждом маршруте.

Также можно будет полететь из аэропорта Жуковский в Бишкек. Из всех пунктов РФ, где возобновлено международное авиасообщение, - в аэропорт Иссык-Куль (Тамчи).

Полетов в Казахстан станет больше за счет маршрутов из Жуковского в Нур-Султан, Алма-Ату, из Екатеринбурга, Краснодара, Оренбурга, Сочи, Красноярска, Минеральных Вод - в Нур-Султан. Кроме того, будут доступны рейсы в Алма-Ату из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Краснодара, Оренбурга, Сочи, Минеральных Вод, Ростова-на-Дону, Омска и Уфы. Перелеты в Актобе будут совершаться из Москвы, Петербурга, Казани, в Петропавловск - из Петербурга, в Актау - из Петербурга, Ростова-на-Дону, Екатеринбурга.

Будут выполняться рейсы и в Атырау. Добраться воздушным путем до города можно будет из Санкт-Петербурга, Краснодара, Сочи, Ростова-на-Дону, в Усть-Каменогорск - из Москвы, и в Караганду - из Ростова-на-Дону.

Ранее члены поискового метеоритного отряда Уральского федерального университета в беседе со «Звездой» рассказали, как застряли в Южно-Африканской Республике, где ранее был обнаружен первый случай инфицирования омикрон-штаммом, из-за чего впоследствии Россия приостановила авиасообщение с ЮАР. 

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
20:25 В стране и мире
Кислородный баллон взорвался в инфекционной больнице в Мурманске
15:32 В стране и мире
Видео
Путин высказался о своем праве избираться на новый срок
15:09 ОПК
Видео
Путин анонсировал появление в России гиперзвукового оружия с максимальной скоростью 9 Махов
12:33 В стране и мире
Видео
Стала известна причина госпитализации Рашкина
19:46 В стране и мире
Мурашко заявил о снижении числа пациентов с COVID-19 в России на 13%
Популярное
Видео
Отбиваясь сумкой: нападение стаи собак на женщину в Якутске попало на видео
Видео
Джон Сноу из Дагестана: россиянин объяснил, почему скрывал свое участие в съемках «Игры престолов»
Видео
Момент падения британского F-35 с авианосца попал на видео
Видео
Камень-шпион: в воронежской академии разработали новый способ следить за врагом
Врач назвал симптом, при котором нельзя садиться за руль
Диетолог назвала самый вредный орех
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.