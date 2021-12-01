Россия возобновила авиасообщение с пятью странами

Россия со среды, 1 декабря, возобновляет авиасообщение с Бангладеш, Бразилией, Монголией, Коста-Рикой и Аргентиной. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Так, по данным оперштаба, с 1 декабря на взаимной основе возобновляется регулярное авиасообщение со следующими странами: с Бангладеш по маршруту Москва - Дакка (два рейса в неделю); с Монголией по маршрутам Москва - Улан-Батор (три рейса в неделю), Улан-Удэ - Улан-Батор (один рейс в неделю), Иркутск - Улан-Батор и Красноярск - Улан-Батор (по одному рейсу в неделю).

Помимо этого, возобновляется авиационное сообщение с Бразилией по маршруту Москва - Рио-де-Жанейро (два рейса в неделю); с Коста-Рикой по маршруту Москва - Сан-Хосе (два рейса в неделю); с Аргентиной по маршруту Москва - Буэнос-Айрес (два рейса в неделю).

Также наша страна с 1 декабря увеличивает количество авиарейсов с Киргизией, Вьетнамом, Италией, Казахстаном, Азербайджаном.

Итальянское направление расширяется за счет полетов по маршруту Жуковский - Рим с частотой два рейса в неделю.

Число регулярных рейсов в Азербайджан по маршруту Москва - Баку вырастет до 14 в неделю. Из других аэропортов России, откуда возобновлены международные полеты, можно будет выполнять рейсы в Баку до двух раз в неделю на каждом маршруте.

Перелеты из Москвы в Хошимин и Нячанг будут осуществляться с частотой два раза в неделю на каждом маршруте.

Также можно будет полететь из аэропорта Жуковский в Бишкек. Из всех пунктов РФ, где возобновлено международное авиасообщение, - в аэропорт Иссык-Куль (Тамчи).

Полетов в Казахстан станет больше за счет маршрутов из Жуковского в Нур-Султан, Алма-Ату, из Екатеринбурга, Краснодара, Оренбурга, Сочи, Красноярска, Минеральных Вод - в Нур-Султан. Кроме того, будут доступны рейсы в Алма-Ату из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Краснодара, Оренбурга, Сочи, Минеральных Вод, Ростова-на-Дону, Омска и Уфы. Перелеты в Актобе будут совершаться из Москвы, Петербурга, Казани, в Петропавловск - из Петербурга, в Актау - из Петербурга, Ростова-на-Дону, Екатеринбурга.

Будут выполняться рейсы и в Атырау. Добраться воздушным путем до города можно будет из Санкт-Петербурга, Краснодара, Сочи, Ростова-на-Дону, в Усть-Каменогорск - из Москвы, и в Караганду - из Ростова-на-Дону.

Ранее члены поискового метеоритного отряда Уральского федерального университета в беседе со «Звездой» рассказали, как застряли в Южно-Африканской Республике, где ранее был обнаружен первый случай инфицирования омикрон-штаммом, из-за чего впоследствии Россия приостановила авиасообщение с ЮАР.