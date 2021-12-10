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Псаки не смогла объяснить, на какие контакты РФ и НАТО настроен Байден

Анна Берестовая
01:12 10.12.2021
В Белом доме не сумели рассказать, какие контакты России и НАТО имел в виду Байден.
Псаки не смогла объяснить, на какие контакты РФ и НАТО настроен Байден
© Фото: Chris Kleponis - CNP Consolidated News Photos Globallookpress
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Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки не смогла конкретно объяснить, что планирует объявить президент США Джо Байден относительно потенциального обсуждения обеспокоенности РФ действиями НАТО. Псаки призналась, что не может предсказать действия главы государства.

Ранее американский лидер указывал, что «к пятнице» намерен озвучить информацию, которая касается якобы готовящейся на высоком уровне встречи с возможным участием минимум четырех главных союзников Соединенных Штатов в НАТО. В контексте данного заявления пресс-секретарь во время брифинга обозначила, что контакты с союзниками США по альянсу поддерживаются ежедневно. В частности, по ее словам, накануне прошел разговор Байдена с «Бухарестской девяткой».

Псаки также добавила, что в процессе онлайн-переговоров Джо Байдена и президента РФ Владимира Путина лидеры стран пришли к выводу, что их командами стоит продолжить совместную работу. Об этом пишет РИА Новости. Представитель Белого дома, однако, заметила, что действующих механизмов для такого формата связи пока не разработано.

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