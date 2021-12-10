В стране и мире «Мы ничего не нарушали»: Зеленский об инциденте с украинским кораблем у Керченского пролива Марина Крижановская Инцидент произошел около Керченского пролива во время переговоров президентов США и Украины. © Фото: Aleksey Nikolskyi Kremlin Pool Globallookpress Читайте нас на: Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что корабль «Донбасс» украинских ВМС «ничего не нарушил». «Мы ничего не нарушали - это первое. Второе - и США, и Европа поддерживают нас и говорят мне лично, что «вы молодцы, что вы не идете на многочисленные провокации с разных сторон», - сказал он в интервью телеканалу «1+1». В четверг Центр специальных операций Федеральной службы безопасности сообщил, что военное судно управления ВМС Украины «Донбасс» движется в сторону Керченского пролива. Отмечалось, что действия судна создают угрозу безопасности мореплавания, в то время как заявок от украинской стороны на прохождение пролива не поступало. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика