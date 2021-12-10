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Состоялась презентация новой экипировки для олимпийской сборной России на Игры в Пекине

Алексей Кошкин
Елизавета Потейчук
22:43 10.12.2021
Глава ОКР считает, что в новой экипировке российские спортсмены будут «самыми красивыми и стильными».
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В Москве состоялась презентация формы для сборной России на Олимпиаду-2022 в Пекине. В презентации новой формы для олимпийцев приняли участие президент ОКР Станислав Поздняков, основатель бренда ZASPORT Анастасия Задорина, а также российские спортсмены и главы национальных федераций.

«Сегодня я убедился, что наши спортсмены будут самыми красивыми и стильными на грядущих Игр. Опыт нашей работы в предыдущий период показывает, что спортсмены с большим энтузиазмом воспримут эту форму. Впервые в нашей практике исполком ОКР доверил финальную доработку коллекции комиссии спортсменов. Думаю, этот опыт будет востребован и перед Играми 2024 года в Париже. Буду рад, если победная традиция сохранится и наши спортсмены выступят в этой экипировке так же удачно, как и на Играх в Токио», - сказал Поздняков журналистам.

Ранее глава ОКР Станислав Поздняков сообщил об участии российских хоккеистов НХЛ на Олимпиаде. Он выразил надежду, что хоккеисты, играющие в американских командах, смогут войти в состав российской сборной на Играх в Китае.

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