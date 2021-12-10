Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Путин заявил, что российский закон об иноагентах гораздо мягче зарубежных

Кира Тило
02:48 10.12.2021
По словам президента, за рубежом неправительственные организации «сотрут с лица земли», если они займут критическую позицию в отношении того или иного государства.
Путин заявил, что российский закон об иноагентах гораздо мягче зарубежных
© Фото: Kremlin Pool Global Look Press
Читайте нас на:

Российский закон об иноагентах намного мягче, чем похожие правовые акты других стран, применяемые для защиты суверенитета. Об этом на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) заявил президент РФ Владимир Путин.

«Вы можете представить себе какую-нибудь российскую неправительственную организацию где-нибудь в Европе или Штатах, которая занимает критическую позицию в отношении политики этих государств? Даже представить такого невозможно, уверяю вас! Мгновенно сотрут с лица земли сразу!», - подчеркнул глава государства.

Президент отметил, что в других странах российские СМИ - при объявлении иноагентом - «вызывают на допросы, им грозит тюремное заключение». 

«Все, что мы делаем, - это легкое напоминание того, что используется в других странах для защиты своего суверенитета и своей внутренней политики», - пояснил Путин.

Российский лидер также отреагировал на выступление Генри Резника, вице-президента Адвокатской палаты Москвы. По мнению адвоката, необходимо «упорядочить» положения закона об иноагентах в РФ.

«Конечно, нужно четко, ясно различать, где там научная деятельность, а почему она трактуется как политическая. Генри Маркович, нам с вами нужно внимательно смотреть, надо уважать себя и не позволить никому вмешиваться в наши дела», - сказал Путин.

Президент напомнил Резнику о недавних решениях «по тем структурам, которые получают финансирование из-за границы и участвуют в политической деятельности». 

«Им перекрывают в известной степени эти каналы финансирования, возникают сразу другие или те, кто никогда ничего подобного раньше не делал, но желает получить дополнительные источники, получают эти деньги, как-то начинают менять и свою деятельность в этой связи, отрабатывая это финансирование или становятся каким-то финансовым хабом и передают эти деньги другим структурам», - уточнил российский лидер.

Глава государства отметил, что нужно не допустить подмены понятий и не мешать «патриотически настроенным людям с критическим взглядом» осуществлять деятельность в интересах страны и народа.

«Не могу не согласиться в том, что нужно самым внимательным образом посмотреть, чтобы эти инструменты были юридически выверены, чтобы они не наносили ущерба нам самими, чтобы ни в коем случае понятия не подменялись и не мешали бы патриотически настроенным людям с критическим взглядом на то, что происходит в стране, эффективно осуществлять свою деятельность в интересах нашего государства и нашего народа», - подчеркнул Путин.

Президент согласился с Резником, что нужно проанализировать действия закона об иноагентах и при наличии «перегибов и перекосов» устранить их.

«Посмотрим, поработаем и в рамках, может быть, специально созданных структур, и если здесь есть какие-то перегибы и перекосы, их надо, безусловно, устранять», - сказал российский лидер.

Также во время заседания СПЧ Владимир Путин заявил о необходимости обеспечить интересы и права граждан в цифровом пространстве. Он уточнил, что в первую очередь речь идет о контенте, который может наносить ущерб молодым людям, детям, подросткам.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.