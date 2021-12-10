Путин заявил, что российский закон об иноагентах гораздо мягче зарубежных
Российский закон об иноагентах намного мягче, чем похожие правовые акты других стран, применяемые для защиты суверенитета. Об этом на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) заявил президент РФ Владимир Путин.
«Вы можете представить себе какую-нибудь российскую неправительственную организацию где-нибудь в Европе или Штатах, которая занимает критическую позицию в отношении политики этих государств? Даже представить такого невозможно, уверяю вас! Мгновенно сотрут с лица земли сразу!», - подчеркнул глава государства.
Президент отметил, что в других странах российские СМИ - при объявлении иноагентом - «вызывают на допросы, им грозит тюремное заключение».
«Все, что мы делаем, - это легкое напоминание того, что используется в других странах для защиты своего суверенитета и своей внутренней политики», - пояснил Путин.
Российский лидер также отреагировал на выступление Генри Резника, вице-президента Адвокатской палаты Москвы. По мнению адвоката, необходимо «упорядочить» положения закона об иноагентах в РФ.
«Конечно, нужно четко, ясно различать, где там научная деятельность, а почему она трактуется как политическая. Генри Маркович, нам с вами нужно внимательно смотреть, надо уважать себя и не позволить никому вмешиваться в наши дела», - сказал Путин.
Президент напомнил Резнику о недавних решениях «по тем структурам, которые получают финансирование из-за границы и участвуют в политической деятельности».
«Им перекрывают в известной степени эти каналы финансирования, возникают сразу другие или те, кто никогда ничего подобного раньше не делал, но желает получить дополнительные источники, получают эти деньги, как-то начинают менять и свою деятельность в этой связи, отрабатывая это финансирование или становятся каким-то финансовым хабом и передают эти деньги другим структурам», - уточнил российский лидер.
Глава государства отметил, что нужно не допустить подмены понятий и не мешать «патриотически настроенным людям с критическим взглядом» осуществлять деятельность в интересах страны и народа.
«Не могу не согласиться в том, что нужно самым внимательным образом посмотреть, чтобы эти инструменты были юридически выверены, чтобы они не наносили ущерба нам самими, чтобы ни в коем случае понятия не подменялись и не мешали бы патриотически настроенным людям с критическим взглядом на то, что происходит в стране, эффективно осуществлять свою деятельность в интересах нашего государства и нашего народа», - подчеркнул Путин.
Президент согласился с Резником, что нужно проанализировать действия закона об иноагентах и при наличии «перегибов и перекосов» устранить их.
«Посмотрим, поработаем и в рамках, может быть, специально созданных структур, и если здесь есть какие-то перегибы и перекосы, их надо, безусловно, устранять», - сказал российский лидер.
Также во время заседания СПЧ Владимир Путин заявил о необходимости обеспечить интересы и права граждан в цифровом пространстве. Он уточнил, что в первую очередь речь идет о контенте, который может наносить ущерб молодым людям, детям, подросткам.