В Москве обсудили военно-техническое сотрудничество РФ и Бразилии
Замминистра обороны Фомин обсудил с представителем президента Бразилии шаги по развитию военного и военно-технического сотрудничества.
© Фото: Минобороны России
Заместитель Министра обороны Российской Федерации генерал-полковник Александр Фомин провел встречу со специальным секретарем по стратегическим вопросам при президенте Бразилии Флавио Аугусто Вианой Рошей. Стороны в ходе встречи затронули актуальные вопросы российско-бразильского военного и военно-технического сотрудничества, а также наметили шаги по их развитию.
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