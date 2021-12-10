В Москве обсудили военно-техническое сотрудничество РФ и Бразилии

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Фомин и Роша подтвердили взаимный настрой на дальнейшее наращивание всестороннего взаимодействия по линии оборонных ведомств. Кроме того, встреча прошла в дружественной обстановке.

Ранее Александр Фомин провел встречу с послом Мьянмы. Стороны условились задействовать наработанный потенциал для углубления сотрудничества в оборонной сфере.

Материал подготовили: Елизавета Потейчук и Аркадий Украинский