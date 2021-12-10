Замдиректора Института стран СНГ будет депортирован из Молдавии

В пятницу заместитель директора Института стран СНГ Владимир Егоров был задержан молдавскими властями в аэропорту Кишинева, согласно поступившим сообщениям СМИ. Пограничная полиция Молдавии данное происшествие никак не комментирует.

Владимир Егоров, доктор исторических наук, доктор экономических наук, прилетел в республику Молдавия, согласно сообщениям, указав в целях прилета «медицинские показания». Позднее он был якобы допрошен молдавской стороной об основаниях, согласно которым обладает наградами Приднестровской Молдавской республики (непризнанной в мире - прим.ред.). После, как сообщают СМИ, ему было объявлено, что он будет депортирован из Молдавии.

«В данный момент Владимир Георгиевич находится в буферной зоне без документов, так как их у него забрали», - приводит РИА Новости слова представителя Института стран СНГ.

Ранее политолог Наталья Нарочницкая рассказала, как она не была впущена властями Молдавии на территорию страны. Она дополнила, что в канун президентских выборов в воскресенье «молдавские власти очень сильно не хотели, чтобы туда попали общественные деятели, которые приехали на эти выборы посмотреть».