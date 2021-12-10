Политолог Нарочницкая рассказала, как ее не впустили в Молдавию

Политолог, доктор наук Наталия Нарочницакая рассказала «Звезде», как ее не впустили в Молдавию. По ее словам, в преддверии президентских выборов у нее были запланированы мероприятия, но молдавские спецслужбы не хотели, чтобы она присутствовала в стране.

«Как известно, в Приднестровье в воскресенье будут президентские выборы. И молдавские власти очень сильно не хотели, чтобы туда попали общественные деятели, которые приехали на эти выборы посмотреть. Хотя от того, что в страну приедет доктор наук, результаты голосования вряд ли изменятся», - рассказала политолог.

По ее словам, все произошло в аэропорту. При этом решение о недопуске было принято заранее - об этом говорит несколько факторов.

«Я подошла к паспортному контролю. Там, помимо пограничников, стоял явный представитель спецслужб. Не представившись, он начинает спрашивать меня о цели визита. Я ответила, что буду выступать на круглых столах, я доктор наук. Говорю, что меня пригласило посольство - их представители встречали меня с той стороны границы. Они пытались спросить у допрашившего меня, кто он. Но тот в достаточно грубой форме отвечал, что "это не ваше дело". В итоге он заполнил форму, что я якобы не смогла объяснить цель моей поездки. Схватили меня как террористку, выдали обратный билет и посадили на специально задержанный самолет. То есть это все было заранее спланировано», - сказала Нарочницкая.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что Нарочницкую «де-факто депортировали» из Молдавии. Он простояла ночью два часа перед местными пограничниками, не понимая, что происходит.