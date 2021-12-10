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Москва отреагировала на санкционные угрозы США

Марина Крижановская
18:08 10.12.2021
Представитель МИД России сообщил, что американской стороной «был запущен новый конфронтационный виток».
Москва отреагировала на санкционные угрозы США
© Фото: МИД РФ, РИА Новости
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Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков констатировал, что в российско-американских отношениях сложилась «нездоровая ситуация» и не по вине России накопилось немало раздражителей.

«Администрация США продолжает откровенно недружественную линию: не останавливается введение санкций, в наш адрес выдвигаются бездоказательные обвинения, предпринимаются другие шаги, которые вызывают озабоченность. Все это создает весьма токсичную атмосферу в российско-американских отношениях», - сообщил он во время брифинга в «Россия сегодня».

Рябков сказал, что, с одной стороны, США пытаются применить массированные угрозы в отношении России, что является крайне недостойным приемом. Тем не менее он является неэффективным даже с точки зрения целей санкционной политики, которые преследуют Соединенные Штаты.

«Она сводится к тому, что угроза санкций замыкается на некие действия, которые мы осуществляем на нашей собственной территории с претензией на то, что США должны определять, что нам делать на нашей территории, а что нет. Это очевидный перебор даже с точки зрения простой человеческой логики: не заходи на кухню, потому что в этом случае мы больше не будем тебе доставлять продукты. Это не разговор», - подчеркнул заместитель министра иностранных дел.

Ранее политолог Андрей Кортунов назвал импульсом для прогресса переговоры Путина и Байдена. Во время прошедших переговоров лидерам обеих стран удалось обсудить тему продвижения НАТО на восток и минские договоренности. 

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