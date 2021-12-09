В Москве образовались 9-балльные пробки

В Москве, по состоянию на 17 часов, образовались 9-балльные пробки. Заторы образовались из-за обледенения дорог. Затруднения движения наблюдаются в центре столицы, на Третьем транспортном и Садовом кольцах.

«По возможности просим водителей отложить поездки на машине до окончания вечернего часа пик - после 20 часов. Или пользоваться городским транспортом, по выделенным полосам автобусы и такси едут быстрее», - сообщает столичный Дептранс.

Ранее автоэксперт Владимир Сажин рассказал о главных правилах передвижения по накатанному снегу и гололеду. По его словам, следует двигаться максимально плавно и внимательнее следить за окружающими участниками движения. В идеале, отметил эксперт, лучше вообще отказаться от передвижения на автомобиле в такую погоду.