Сопровождение самолета-разведчика ВМС США над Черным морем российским Су-30 сняли на видео

Российский истребитель Су-30 сопроводил самолет-разведчик Р-8А ВМС США над акваторией Черного моря, не допустив нарушения государственных границ страны. «Звезда» публикует кадры сопровождения иностранного самолета.

Российские средства контроля воздушного пространства зафиксировали воздушную цель, которая приближалась к границам России, над Черным морем. Для ее идентификации и сопровождения в воздух подняли Су-30.

После разворота иностранного военного самолета от госграницы российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования. Нарушения границы удалось не допустить.

Су-30 - двухместный многоцелевой истребитель. Создан на базе учебно-боевой модификации Су-27УБ путем глубокой модернизации. Опыт использования одноместных истребителей в современных вооруженных конфликтах показал, что на пилота ложится большая нагрузка, связанная с необходимостью маневрирования и управления комплексом вооружения. Поэтому конструкторы сосредоточили свое внимание в том числе и на модернизации двухместной версии самолета Су-27.

Су-30 создавался на базе Су-27УБ. Благодаря появлению РЛС с активной антенной решеткой стало возможно передать истребителю часть функций самолета дальнего радиолокационного обнаружения при управлении группой.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов