В Банке России объяснили инцидент с фальшивыми банкнотами в Москве

Заместитель директора Департамента наличного денежного обращения Банка России Владимир Демиденко прокомментировал сообщения о том, что инкассаторы выявили в одном из банков Москвы на улице Сущевский Вал 1 918 поддельных купюр достоинством 2 000 рублей. По его словам, банкноты были найдены в старом банкомате, который не обладал всеми техническими средствами проверки подлинности.

«Банкоматы с функцией приема банкнот бывают двух типов. Первые - современные, в которых банкноты могут передаваться от одного клиента к другому. Все такие банкоматы оснащены мощными блоками детекции - у поддельной банкноты нет шансов. Вторая, более старая группа банкоматов, выдает банкноты, привезенные из банка. Кассеты с банкнотами проверяют в кассе банка и иногда выявляют подделки. Такие случаи известны, и все они произошли с банкоматами второй группы», - сказал руководитель.

По его словам, банки, имеющие устаревшие банкоматы, планомерно проводят их замену на более новые. При этом Демиденко подчеркнул, что от фальшивых купюр страдают только банки, так как граждане не могут получить такую банкноту.

По данным Банка России, чаще всего в России в 2021 году мошенники подделывали купюры номиналом 5 000 рублей. Всего регулятор выявил 7 095 таких дензнаков. Банкноты номиналом 2 000 рублей оказались на третьем месте.