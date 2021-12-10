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Корабли КФл отработали скрытность передвижения под покровом ночи

18:10 10.12.2021
По замыслу учений, корабельной ударной группе ставилась задача оставаться незамеченной для неприятеля. Связь разрешалась только светосигнальным способом. Для обеспечения этих условий были обесточены все средства связи на кораблях.
Корабли КФл отработали скрытность передвижения под покровом ночи
© Фото: Минобороны России
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Экипажи боевых кораблей Каспийской флотилии отработали скрытность ночного плавания в пункте базирования. В процессе учений использовались световые сигналы. Об этом сообщает пресс-служба ЮВО. 

По замыслу учений, корабельной ударной группе ставилась задача оставаться незамеченной для неприятеля. Связь разрешалась только светосигнальным способом. Для обеспечения этих условий были обесточены все средства связи на кораблях.

Экипажи передавали текстовые и цифровые группы при помощи световой связи. Задача была в том, чтобы правильно определить полученные сигналы, расшифровать их и ответить. 

Всего в ночной тренировке участвовало около десяти экипажей надводных кораблей Каспийской флотилии.

Ранее сообщалось, что моряки Каспийской флотилии прошли сквозь дым и пламя и потушили пожар на специальном тренажере.

Материал подготовил Тимур Шерзад

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