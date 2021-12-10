«Нечем демонстрировать мощь»: Медведчук о переговорах Байдена и Зеленского

Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктор Медведчук в беседе со «Звездой» выразил уверенность, что в ходе переговоров президента Украины Владимира Зеленского с американским коллегой Джо Байденом президент США заявил о готовности оказывать украинской стороне поддержку в реализации Минских соглашений. Ссылаясь на сообщения пресс-службы президента Украины, Медведчук отметил, что Байден согласился с необходимостью «вернуться к мирному урегулированию, подписанному 22 июля 2020 года, менять удерживаемых лиц», а также установить режим прекращения огня.

«В сообщениях нашей пресс-службы о Минских соглашениях - не очень. Если это так будет и в будущем, это будет означать, что этот разговор для Украины в плане мирного урегулирования был абсолютно безрезультативным. И власть не поняла, что ей надо делать. Не хотелось бы, но, к сожалению, такой вывод напрашивается», - считает Медведчук.

Кроме того, Медведчук объяснил получение Украиной иностранной военной помощи. По его мнению, армии Киева нечем демонстрировать свою военную мощь, поэтому у нее есть необходимость в запросе поддержки извне. С его слов, для Украины такие действия являются возможностью показать, насколько Киев укрепляет свою армию, а также выразить благодарность иностранным партнерам.

«С одной стороны, это элемент внешнего управления, который введен очень прочно начиная с 2014 года, а сегодня он зашкаливает, этот уровень внешнего управления», - отмечает украинский политик.

Ранее Виктор Медведчук объяснил важность диалога между Москвой и Киевом. Он считает, что Киев не может наладить поставки угля из других стран мира вследствие «ограниченности» украинских властей.