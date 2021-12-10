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Врач-иммунолог рассказал о количестве мутаций и штаммов коронавируса

Марина Крижановская
16:56 10.12.2021
Врач-иммунолог охарактеризовал большое количество мутаций в организме человека «генетическим балластом».
Врач-иммунолог рассказал о количестве мутаций и штаммов коронавируса
© Фото: Brilla Vida, Keystone Press Agency, Globallookpress
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Иммунолог-аллерголог Владимир Болибок рассказал, почему при большом объеме мутаций коронавируса внутри организма человека количество его штаммов сравнительно невелико. Он сообщил, что количество мутаций вируса возрастает по мере пребывания в организме человека. Он привел в пример случай с пациенткой, у которой в организме было обнаружено несколько десятков мутаций при продолжительности заболевания коронавирусной инфекцией более четырех месяцев.

«Для вируса важно два свойства: репликация - способность размножаться внутри клеток хозяина и способность заражать другие клетки - контагиозность, а также выделяться из организма хозяина и передаваться другому человеку», - приводит его слова Lenta.ru.

Билибок рассказал, что вирус COVID-19 постоянно мутирует, размножаясь в организме человека миллионами копий.

«Понятно, что такое количество копий не может быть полностью идентичным друг другу, возникает множество ошибочных копий, то есть мутаций», - объяснил иммунолог.

По его словам, большинство мутаций коронавируса не приводят ни к чему, поскольку он является нежизнеспособным: либо не может заражать клетки человека, либо не способен к размножению внутри организма.

«То есть это просто генетический балласт», - подытожил он.

Ранее врач-иммунолог Владислав Жемчугов поделился мнением, что омикрон-штамм является признаком скорого окончания пандемии. Он объясняет это тем, что заболевание новым штаммом COVID-19 протекает в легкой форме.

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