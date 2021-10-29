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В России пресечена деятельность более 10 транснациональных наркогруппировок

Валентина Пескова
20:53 29.10.2021
Как рассказали в Федеральной службе по финансовому мониторингу, это стало возможным благодаря проведению больших расследований на международном уровне.
В России пресечена деятельность более 10 транснациональных наркогруппировок
© Фото: Komsomolskaya Pravda Global Look Press
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Деятельность более 10 транснациональных преступных группировок, которые занимались наркотрафиком, пресечена в России. Об этом заявил директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Пресечена деятельность более 10 транснациональных преступных группировок, которые завозили наркотики, реализовывали наркотики здесь, у нас, или в европейских странах», - сообщил Чиханчин главе государства.

Глава Росфинмониторинга отметил, что это стало возможным в результате проведенных крупных расследований на международном уровне, пишет РИА Новости.

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