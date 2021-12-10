В МИД РФ наблюдают проблемы с соблюдением НАТО конвенции Монтре

Россия наблюдает проблемы с соблюдением Североатлантическим альянсом конвенции Монтре о свободе прохода через проливы торговых судов в мирное и военное время. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня». Дипломат пообещал, что Россия уделит этому внимание.

«Мы наблюдаем проблемы, связанные с соблюдением конвенции Монтре натовскими странами. Мы не оставляем это без внимания», - заявил Рябков.

Ранее Рябков заявил, что военная инфраструктура Североатлантического альянса продолжает приближаться к границам России. При этом российская сторона неоднократно предупреждала альянс и США об этом.