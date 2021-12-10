Уровень коллективного иммунитета в России вырос до 55,7%

За минувшие сутки в России выявлено 30 873 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Информация представлена по всем 85 российским регионам.

По сообщению оперативного штаба, не имели клинических проявлений болезни 7,3% выявленных случаев. Полностью выздоровели 35 657 человек.

Больше всего зафиксировано новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Москве и Московской области (5 189), на втором месте по заболеваемости Санкт-Петербург и Ленинградская область - 2 638 новых случаев.

Всего за период пандемии в России выявлено 9 956 679 случаев коронавируса в 85 регионах страны. За весь период выздоровели 8 673 518 человек.

Ранее поступала информация об уровне коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции в Москве, составляющего 72,1%.