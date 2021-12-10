В МИД назвали условие отказа от требований об отъезде дипломатов США

Заместитель руководителя Министерства иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что российская сторона готова отказаться от требований об отъезде американских дипломатов, если США сделает то же самое. По его словам, конструктивного отклика нет. Замглавы МИД отметил, что вместо здравого ответа с американской стороны «выставляются все новые и новые ультиматумы».

«Хотелось бы вновь подчеркнуть, что мы готовы отказаться от этого зеркального перечня и обнулить все наши требования при условии, что американцы сделают то же самое. Мы это предлагаем американцам уже много месяцев», - сказал Рябков в рамках пресс-конференции в МИА «Россия сегодня».

Ранее Сергей Рябков назвал фактором дестабилизации возможные учения США и Израиля против Ирана. Он уточнил, что любое тренировочное мероприятие рискует перерасти в дальнейшее осложнение ситуации.