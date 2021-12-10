Песков положительно оценил взаимодействие РФ и США по кибербезопасности

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков положительно характеризует взаимодействие Москвы и Вашингтона в сфере кибербезопасности. Об этом он сообщил в ходе пресс-конференции в пятницу. Он подчеркнул, что все детали взаимодействия с американской стороной не могут быть раскрыты.

«Это весьма чувствительная тема. Здесь, к сожалению, мы не можем раскрывать субстантивные вопросы, связанные с той работой, которая проводится», - сказал Песков.

Он добавил, что Москва положительно оценивает имеющееся взаимодействие с Вашингтоном в контексте достигнутых договоренностей на саммите в Женеве.

«Налажен рабочий механизм, и он выполняет свои функции. В этом плане мы можем скорее дать положительную оценку тому, как в этой части женевские договоренности реализуются», - добавил пресс-секретарь.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков сказал, что в переговорах по кибербезопасности между Россией и Соединенными Штатами наметился «медленный прогресс».