«Медленный прогресс»: в МИД РФ рассказали о переговорах с США по кибербезопасности

В переговорах по кибербезопасности между Россией и Соединенными Штатами наметился «медленный прогресс». Такое мнение выразил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Он положительно охарактеризовал данную тенденцию и отметил, что до прошедшей не так давно встречи президентов двух стран Владимира Путина и Джо Байдена формализованного канала для обсуждения этого вопроса не было.

Достичь уровня взаимодействия, при котором две специально созданные для работы над решением вопроса кибербезопасности команды со стороны обеих стран могут напрямую работать друг с другом, удалось благодаря признанию необходимости соответствующего диалога главами государств. Рябков также уточнил, что российская сторона всячески продвигает позицию, что описанный тематический канал не должен ограничиваться разбирательствами с кибернападениями с целью выкупа.

«Специалисты должны иметь возможность говорить и о других серьезных, тревожных вопросах», - цитирует Рябкова ТАСС.

Замглавы российского МИД также добавил, что несмотря на развитие отношений с США мнение РФ относительно неприемлемости военного американского присутствия в Центральной Азии остается прежним во всех аспектах. Он заметил, что сами Соединенные Штаты периодически демонстрируют странное отношение к российской позиции.

«Американские коллеги либо выдают желаемое за действительное, либо слышат… только то, что им ласкает слух», - подметил замминистра.

Между тем, как обозначил Рябков, позиция Российской Федерации в данном вопросе является окончательной, твердой и не подразумевающей никакой гибкости.