Юрист назвала сложности предложенного Минстроем «обеления» рынка аренды

Использование специальной государственной информсистемы (ГИС), которую, по сообщениям СМИ, Минстрой РФ предложил в качестве способа снизить количество «теневых» сделок по аренде недвижимости, может нести в себе некоторые риски. Об этом «Звезде» заявила юрист по недвижимости и аренде Елена Нестерович.

«Обеление рынка аренды, с одной стороны, это неплохо, с другой стороны - может быть создано множество проблем, связанных как с уходом людей от регистрации в этой системе, так и с некорректной работой данной системы», - пояснила специалист.

Она подчеркнула, что на начальном этапе использования любой электронной системы возникают некоторые технические проблемы, в том числе неверно отображаются данные.

«Не всегда система работает корректно, не всегда заносятся все данные. Не всегда они отображаются верно, здесь возможно появление такой ситуации, что люди будут привлечены к административной ответственности по причине того, что они что-то сделали неправильно, а по причине того, что неправильно сработала система, не занесли данные, данные были утеряны», - указала юрист.

По мнению эксперта, в случае реализации законопроекта россиянам станет сложно сдавать недвижимость в аренду, не проинформировав государство. Списки объектов, которые сдаются в аренду, легко получить при помощи сервисов для размещения объявлений, а найти арендатора без применения подобных площадок практически невозможно, отметила Нестерович.

Ранее «Комменрсант» сообщил о планах Минстроя РФ создать специальную государственную информсистему, в которой арендодатели будут регистрировать все договоры по сдаче жилья, апартаментов и машино-мест в аренду. При отсутствии регистрации гражданам грозит штраф до пяти тысяч рублей, а компаниям - до 50 тысяч.