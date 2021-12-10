Путин заявил о предложении РФ расширить границы проекта «Путешествуй без COVID-19»

Президент России Владимир Путин заявил, что у РФ есть предложение о расширении географии проекта «Путешествуй без COVID-19».

«Имею в виду мобильное приложение для смартфонов "Путешествуй без COVID-19". Кстати, помимо государств ЕврАзЭС, оно используется и в других странах: в Азербайджане, в Молдавии, Таджикистане и Узбекистане. Предлагаем продолжить работу по улучшению функционала и расширению географии применения этого приложения», - сказал глава государства на заседании Высшего Евразийского экономического совета по видеоконференции.

Путин также отметил, что партнеры страны по Евразийскому экономическому союзу увеличили темпы вакцинации благодаря российским технологиям, а сама борьба с коронавирусом стимулирует страны объединения становиться партнерами в области фармацевтики.

«Я помню, как премьер-министр Армении был инициатором как бы разворачивания работы нашей совместной по этому направлению и даже предлагал целую программу в этой связи. Вот, собственно говоря, мы сейчас ее и осуществляем. В соответствии с поручениями, которые мы дали в рамках нашего заседания в декабре прошлого года, в большинстве государств ЕврАзЭС успешно налажен выпуск российских вакцин», - сообщил президент.

Путин отдельно подчеркнул, что российская сторона не только инвестировала в производственные мощности и рабочие места, но и осуществила трансфер самых современных медицинских технологий.

Ранее Путин назвал санкции против членов ЕАЭС инструментом конкуренции. Российский лидер назвал ограничения нелегитимными и отметил развитие экономических интеграций стран - участников союза и возобновление экономического роста.