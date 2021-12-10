В Совфеде призвали ООН рассмотреть инцидент в Керченском проливе

Инцидент с приближением украинского корабля «Донбасс» к границам России в Керченском проливе требует безотлагательного рассмотрения Советом Безопасности ООН. Об этом заявила член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди. Произошедшее она назвала одной из системных провокаций со стороны Украины.

«Совершенно очевидно - в мире неспокойно. В то время когда Россией предпринимаются активные шаги для укрепления мировой системы безопасности, Украиной совершаются провокации в Азово-Черноморском бассейне. Причем системные провокации. Буквально недавняя совершенная провокация в Керченском проливе в отношении РФ, осуществленная Украиной, требует безотлагательного рассмотрения Советом Безопасности ООН, поскольку стремительно приближает мир к разворачиванию горячего конфликта в самом центре Европы», - заявила Ковитиди.

Ранее инцидент с украинским судном прокомментировали в Кремле. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, произошедшее является провокацией, которая может привести к серьезным последствиям.