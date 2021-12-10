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Адвокаты Зуева подали ходатайство об изменении содержания его под стражей

Кира Карон
14:20 10.12.2021
По словам Кравченко, у Сергея Зуева продолжает ухудшаться состояние здоровья, поэтому содержание в СИЗО для него опасно для жизни.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Пресс-служба Тверского суда, РИА Новости
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Основания для содержания под стражей ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинка) Сергея Зуева отсутствуют. Об этом сообщил «Звезде» адвокат Зуева Дмитрий Кравченко. Он отметил, что сегодня было подано ходатайство об изменении содержания под стражей и об ухудшении здоровья.

«Да, мы подали ходатайство сегодня в девять утра следователю МВД Москвы, который ведет это дело об изменении меры пресечения на подписку о невыезде и надлежащем поведении. Потому что, на наш взгляд, никаких оснований для дальнейшего содержания под стражей Зуева Сергея Эдуардовича, с учетом позиции президента России Владимира Путина, после такого тем более нет. Состояние здоровья продолжает ухудшаться, поэтому содержание в СИЗО для него опасно для жизни. В любой момент его заболевания могут привести к тяжелым последствиям, включая смерть. На наш взгляд, он должен быть освобожден из-под стражи незамедлительно», - сказал Кравченко.

Он добавил, что у Зуева тяжелая форма гипертонии, которая, в соответствии с полученными медицинскими показателями, попадает под перечень исключающих содержание Зуева под стражей.

«Во-вторых, создает угрозу очень тяжелых последствий в случае отсутствия надлежащего постоянного лечения, которое невозможно в условиях СИЗО», - заключил адвокат.

Напомним, что ректору Шанинки было предъявлено обвинение в мошенничестве. По данным следствия, он совместно с экс-замминистра просвещения РФ Мариной Раковой и бывшим замгендиректора ФГАУ «Фонд новых форм развития образования» Евгением Заком похитили деньги, принадлежащие РАНХиГС.

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