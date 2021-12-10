Курс молодого бойца: во Владимире открыли центр военной подготовки «Авангард»

Во Владимире торжественно открыли центр военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард». Он разместился в зданиях владимирского отделения ДОСААФ.

Старшеклассники и студенты первых курсов колледжей будут проходить в центре пятидневную подготовку - курс молодого бойца, аналогичный тому, который существует у новобранцев при поступлении в воинские части. Молодые люди смогут изучить воинские уставы, узнать основы огневой подготовки, а также РХБ-защиты.

В сентябре Федерация хоккея России и военно-патриотический центр «Авангард» заключили соглашение о сотрудничестве. В торжественной церемонии приняли участие замминистра обороны Андрей Картаполов, президент ФХР Владислав Третьяк и директор «Авангарда» Дарья Борисова.

Центр «Авангард» создали при поддержке Министерства обороны РФ. В таких центрах проходят военные сборы, в ходе которых школьники изучают военные специальности под руководством инструкторов, педагогов и вожатых. В мае министр обороны России Сергей Шойгу указал на их высокую востребованность.

Материал подготовил Андрей Аркадьев