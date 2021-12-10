Лучшие студенты и выпускники технических вузов вновь пополнили научные роты ВС РФ
Конкурс в научные роты высокий - более пяти человек на место. Все военнослужащие - лучшие студенты и выпускники ведущих технических вузов, имеющие научные работы и проекты.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Больше полусотни новобранцев отправились из Москвы и Подмосковья на службу в научные роты.
На сборных пунктах им выдали форму и наборы с предметами личной гигиены. Ряды специальных формирований пополнили и призывники из Петербурга и Калининграда.
Конкурс в научные роты высокий - более пяти человек на место. Все военнослужащие - лучшие студенты и выпускники ведущих технических вузов, имеющие научные работы и проекты.
После прибытия в части они пройдут общевойсковую подготовку. После их распределят по научным подразделениям, где они займутся исследовательской работой.
Ранее сообщалось, что полтысячи человек, служивших в научных ротах и технополисе «ЭРА», работают в институтах Минобороны России.
Материал подготовил Тимур Шерзад