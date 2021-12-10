Лучшие студенты и выпускники технических вузов вновь пополнили научные роты ВС РФ

Больше полусотни новобранцев отправились из Москвы и Подмосковья на службу в научные роты.

На сборных пунктах им выдали форму и наборы с предметами личной гигиены. Ряды специальных формирований пополнили и призывники из Петербурга и Калининграда.

Конкурс в научные роты высокий - более пяти человек на место. Все военнослужащие - лучшие студенты и выпускники ведущих технических вузов, имеющие научные работы и проекты.

После прибытия в части они пройдут общевойсковую подготовку. После их распределят по научным подразделениям, где они займутся исследовательской работой.

Ранее сообщалось, что полтысячи человек, служивших в научных ротах и технополисе «ЭРА», работают в институтах Минобороны России.

Материал подготовил Тимур Шерзад

