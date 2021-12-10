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Первое издание «Гарри Поттера» продали на аукционе за рекордную сумму

Светлана Иванова
14:01 10.12.2021
Первый роман о приключениях будущего волшебника опубликовали в 1997 году в Лондоне тиражом всего 500 экземпляров.
Первое издание «Гарри Поттера» продали на аукционе за рекордную сумму
© Фото: Cover Images, Keystone Press Agency, Globallookpress
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Первое издание романа Джоан Роулинг «Гарри Поттер и философский камень» продали на аукционе за рекордные 471 тысячу долларов (почти 35 миллионов рублей). Книгу пустили с молотка в ходе торгов на техасском аукционном доме Heritage auctions.

Лот стартовал с цены в 75 тысяч долларов, однако в итоге стал самой дорогой художественной книгой, изданной в 20-м столетии.

Первое издание произведения в твердом переплете опубликовали в 1997 году, тираж составлял 500 экземпляров, пишет Reuters.

Книга содержала в тексте ошибки, позже исправленные в других изданиях. Во-первых, на обложке вместо имени красуются инициалы Дж. К. Роулинг, затем автор знаменитых романов публиковалась под именем Джоан Роулинг.

В 1997 году «Гарри Поттер и философский камень» попал в руки Дэвида Хеймана, который искал подходящую детскую книгу для экранизации фильма. В 1999 году Роулинг продала права на экранизацию первых четырех книг серии.

Роман сначала отклонили 12 издательств. Лишь небольшой издательский дом Bloomsbury согласился его напечатать. После выхода книги в свет произведение стало хитом как в Великобритании, так и во всем мире.

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