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В Великобритании увидели в детской литературе расизм, трансфобию и прочий «вредный контент»

Светлана Иванова
Дария Сенникова
11:24 26.10.2021
Анализу подвергнут более 10 тысяч произведений детской литературы, сообщила газета Daily Mail. Кампанию запустили после скандала вокруг романа «Убить пересмешника» Харпер Ли. В нем увидели расовые оскорбления. После исследования книги получат специальные отметки.
В Великобритании увидели в детской литературе расизм, трансфобию и прочий «вредный контент»
© Фото: ТРК "Звезда"
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Гарри Поттер, Маугли, Белль, Питер Пэн и еще множество известных детям всего мира героев сочли опасными. Специалисты из Кембриджа сейчас под микроскопом изучают классические романы и сказки. Подозревают в расизме, сексизме и трансфобии. После масштабного исследования книги могут оказаться под запретом, как минимум в Англии.

Ряд персонажей из «Гарри Поттера» могут признать еще и вредным контентом. Например, сотрудники Кембриджского университета в гоблинах заподозрили антисемитов.

В вузе затеяли очередное шокирующее исследование. Теперь англичан интересует детская литература, даже классическая. В Daily Mail уже появились материалы под заголовками «Расистские "Хроники Нарнии"», «Трансфобная Матильда Даля». До введения цензуры любимых произведений миллионов остался один шаг. Неугодной оказалась даже история о воспитании мальчика Маугли в индийских джунглях. Вопросы вызывает отношение писателя к индийским семьям, где якобы прослеживается «колониальная английская национальная идентичность».

Англичане штудируют десять тысяч книг и журналов, чтобы найти то, что может расстроить или вогнать в депрессию чувствительных читателей. Те же гоблины из поттерианы якобы созданы Джоан Роулинг на основе оскорбительных стереотипов о евреях. Наибольшему количеству нападок, кажется, подвергли историю любви Красавицы и Чудовища. Симпатия, которая возникает между жертвой и похитителем, является Стокгольмским синдромом, считают ученые.

Также взялись и за разбор «Книги джунглей» Редьярда Киплинга, в которой зарубежные литературные критики обнаружили формирование образа англичан как «источника силы и превосходства». Под подозрение попал даже слоненок Бабар - персонаж снятого по произведениям Жана де Брюноффа одноименного сериала. Сказку изучают на предмет расизма по отношению к чернокожим людям.

Достается от цензоров и Питеру Пэну - герою книг, вышедших из-под пера сэра Дж. М. Барри, и доктору Дулиттлу, созданному Хью Лофтингом.

Разговоры о попавших в черный список произведениях едва ли не ежедневно ведут в эфирах западных телеканалов.

Еще свежо в памяти многих, как в Америке на одной из платформ HBO запретили онлайн-просмотры «Унесенных ветром». Решение принимали на фоне массовых волнений из-за убийства полицией афроамериканца Джорджа Флойда. Якобы фильм, который входит в десятку кинолент с наибольшим количеством «Оскаров», «увеличивает расизм, вызывает злость». Позже доступ к картине восстановили, но внесли пометки, что в ленте затронуты спорные темы. Теперь похожую маркировку хотят распространить на книги, которые покажутся ученым из Кембриджа небезопасными.

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