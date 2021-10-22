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«Тигровая карусель» в считанные минуты уничтожила «врага» спецназа ЦВО под Новосибирском

Надежда Котормус
Иван Линдеманн
08:36 22.10.2021
Бойцы специального подразделения Центрального военного округа показали: «Тигровая карусель» поможет отстоять собственный опорный пункт, а ловкость, достойная полосатого хищника, позволит блестяще проводить наступление.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В Новосибирской области запустили «Тигровую карусель» - это специальная тактика, которую военнослужащие спецназа используют в борьбе с условным незаконным вооруженным формированием.

По легенде, силы противника превосходят. Бронеавтомобили «Тигр» двигаются по кругу, не прекращая огонь. Безостановочная стрельба вводит противника в заблуждение: он не понимает, почему огонь идет непрерывно с разных точек, и не может оценить, какие именно силы сосредоточены по ту сторону баррикад. Но, чтобы поддерживать эту иллюзию, экипажам приходится потрудиться.

«При проведении «Тигровой карусели» стрельбу из крупнокалиберного пулемета «Корд» приходится вести непрерывно. Это нелегко, ведь огонь важно вести прицельно по мишеням», - рассказала с места событий корреспондент «Звезды» Надежда Котормус.

Две контрольных точки на маршруте: на одной стреляют, не сбавляя хода, на другой - остановиться можно лишь на 5 секунд. Участники маневров признаются, что приходится попотеть, ведь дорогой это можно назвать с большой долей условности.

«Достаточно сложно, так как ребята едут на технике. Грунт - не дорога, не трасса, поэтому машину болтает, плюс сокращенное время на прицеливание. Именно поэтому пулеметчик должен успеть перезарядить оружие, прицелиться и поразить мишень», - объяснил командир группы спецназа Ярослав Михайлов.

Если с помощью «Тигровой карусели» группа спецназа оборонялась, то уже спустя пару часов боевая задача разворачивается на 180 градусов - необходимо захватить опорный пункт противника. И здесь уже военнослужащие спешиваются, чтобы аккуратно обезвредить минно-взрывное заграждение и бесшумно подобраться к стратегическому объекту.

Выверенная работа команды, подкрепленная автоматными очередями, не оставляет противнику шансов. Еще один сценарий учений с успехом пройден. Бойцы специального подразделения Центрального военного округа показали: «Тигровая карусель» поможет отстоять собственный опорный пункт, а ловкость, достойная полосатого хищника, позволит блестяще проводить наступление.

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