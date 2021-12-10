РФ предлагает более широко внедрять в ЕАЭС механизмы маркировки товаров
РФ предлагает более широко внедрять в ЕАЭС механизмы маркировки товаров.
© Фото: Виталий Белоусов, РИА Новости
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РФ предлагает более широко внедрять в ЕАЭС механизмы маркировки товаров
РФ предлагает более широко внедрять в ЕАЭС механизмы маркировки товаров.
© Фото: Виталий Белоусов, РИА Новости
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