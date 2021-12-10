Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Путин заявил об эффективном взаимодействии ЕАЭС, несмотря на пандемию

Алексей Курильченко
13:13 10.12.2021
На работу в рамках союза также не повлияла волатильность мирового рынка.
Путин заявил об эффективном взаимодействии ЕАЭС, несмотря на пандемию
© Фото: Дмитрий Астахов, РИА Новости
Читайте нас на:

Президент России Владимир Путин заявил, что, несмотря на пандемию коронавируса и волатильность на мировых рынках, взаимодействие членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) было эффективным. Об этом Путин сказал на заседании Высшего Евразийского экономического совета.

«Несмотря на сложные условия, связанные с пандемией коронавируса, и волатильность на глобальных рынках, взаимодействие в рамках ЕАЭС развивалось весьма продуктивно», - сказал президент РФ.

В ходе заседания ВЕЭС в октябре Путин заявил, что санкции против некоторых членов Евразийского экономического сообщества используются как инструмент конкуренции. Глава государства назвал эти ограничения нелегитимными и отметил развитие экономических интеграций стран - участников союза и возобновление экономического роста.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
13:20 В стране и мире
Путин заявил о предложении РФ расширить границы проекта «Путешествуй без COVID-19»
13:00 В стране и мире
Гаврилов назвал провокации Киева способом отодвинуть решение сложных вопросов
12:52 В стране и мире
В Минстрое предложили штрафовать за «теневую» аренду жилья
12:12 В стране и мире
Видео
ФАС сообщил о росте тарифов ЖКХ в 2022 году
13:27 В стране и мире
В Лондоне прошло заседание по делу Джулиана Ассанжа
Популярное
Путин рассказал, что в середине 90-х в кабмине РФ работали сотрудники ЦРУ в качестве советников
В МИД РФ отреагировали на слова Нуланд о Свердловске и Екатеринбурге
Байден заявил Зеленскому, что США поддерживают Минские соглашения
Диетолог определила самый полезный для печени напиток
Президент РФ заявил, что НАТО хочет превратить Россию в Московию
Видео
Начальник Генштаба ВС РФ заявил, что силовые провокации Украины в Донбассе будут пресекаться
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.