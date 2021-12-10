Путин заявил об эффективном взаимодействии ЕАЭС, несмотря на пандемию

Президент России Владимир Путин заявил, что, несмотря на пандемию коронавируса и волатильность на мировых рынках, взаимодействие членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) было эффективным. Об этом Путин сказал на заседании Высшего Евразийского экономического совета.

«Несмотря на сложные условия, связанные с пандемией коронавируса, и волатильность на глобальных рынках, взаимодействие в рамках ЕАЭС развивалось весьма продуктивно», - сказал президент РФ.

В ходе заседания ВЕЭС в октябре Путин заявил, что санкции против некоторых членов Евразийского экономического сообщества используются как инструмент конкуренции. Глава государства назвал эти ограничения нелегитимными и отметил развитие экономических интеграций стран - участников союза и возобновление экономического роста.